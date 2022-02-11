На Украине запланировали набрать 2 млн граждан в батальоны обороны

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные планируют, что в Силах территориальной обороны будут составлять 2 млн человек. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженных сил поставил задание – количество членов территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан нашей страны, которые готовы будут защищать нашу страну в случае необходимости", - сказал Данилов на брифинге в Харькове в пятницу после окончания заседания СНБО.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский поручил главам ряда областных государственных администраций доукомплектовать Силы территориальной обороны в течение ближайших двух недель.

"Я хотел бы обратиться к главам областных государственных администраций, а также к главе киевской государственной администрации для того, чтобы вы за две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными в соответствии с законодательством о Национальном сопротивлении ... У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой", - заявил Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу сообщил, что в ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны ожидается привлечь от полутора до двух миллионов мотивированных граждан.

"На конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах (теробороны). Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свою дом, семью, страну, и которых мы должны подготовить", - заявил Залужный во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Он также призвал представителей местных властей проводить агитационную работу на региональном уровне для привлечения граждан к военной службе в резерве в составе Сил территориальной обороны, а также обеспечить подготовку специально обустроенных мест, в которых резервисты смогут улучшать свои боевые навыки.

"В ближайшее время мы внедрим системы подготовки резервистов с помощью платформы дистанционного обучения... Однако, в то же время для организации подготовки этого подразделения (теробороны), который формируется на вашей территории, должен быть участок местности, где резервисты должны улучшать свои навыки, в частности, и огневой подготовки", - подчеркнул Залужный.