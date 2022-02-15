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Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Компания Virgin Galactic Holdings Inc. объявила, что в среду, 16 февраля, открывает продажу билетов на суборбитальные полеты, говорится в ее пресс-релизе.

Компания планирует начать отправку космических туристов к концу этого года. Ожидается, что на первом этапе на орбиту отправится тысяча человек, затем масштаб будет расширен. Запуски будут производиться из Нью-Мексико, продолжительность каждого полета составит 90 минут.

Билет обойдется в $450 тыс., включая депозит в размере $150 тыс. Таким образом, компания сможет заработать на продаже билетов до $450 млн.

Руководство Virgin Galactic позитивно оценивает достигнутый прогресс. "Мы разработали привлекательную и эффективную модель продаж для поддержания роста нашего бизнеса", - отметила Блэр Рич, занимающая посты президента и директора по коммерческим и потребительским операциям компании.

В ходе предварительных торгов во вторник акции Virgin Galactic выросли на 12%, до $8,1 за бумагу.

Рекордных $57,51 акции Virgin Galactic достигли в июне 2021 года незадолго до полета в космос основателя компании Ричарда Брэнсона. С тех пор они потеряли порядка 86%.

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет

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Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.Взлет состоялся около 17:30 с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.На борту корабля находились двое пилотов и четыре пассажира. На фото: основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон направляется на борт ракетоплана.Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километровПосле выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Экипаж провел в невесомости несколько минут.Полет продлился часРакетоплан Unity благополучно приземлился после пилотируемого суборбитального полета
Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.
Virgin Galactic

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