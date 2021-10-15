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Virgin Galactic отложила частные полеты в космос до конца 2022 года

Virgin Galactic отложила частные полеты в космос до конца 2022 года
Фото: David Lienemann/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic Holdings Inc. сообщила, что отложила начало частных полетов в космос на конец 2022 года, чтобы доработать космические корабли.

Раньше предполагалось, что этот сервис будет запущен в третьем квартале 2022 года.

Компании пришлось провести расследование в отношении потенциального дефекта в одном из компонентов, предоставляемых поставщиком. Проблема решилась, но проверки заняли некоторое время, из-за чего запуск сервиса пришлось перенести.

Сейчас Virgin Galactic решила сосредоточиться на улучшении самолета, который будет доставлять космический корабль с экипажем и пассажирами на высоту около 14 тысяч метров и затем обеспечивать его старт в космос, и на улучшении самого космического корабля.

Перед началом полетов пассажиров компания планирует еще три испытательных полета с экипажем. Представитель Virgin Galactic отметил, что работа по улучшению корабля завершится до тестовых полетов, подчеркнув таким образом первостепенную роль безопасности для компании.

Ранее Virgin Galactic сообщала, что полет в космос будет стоить не менее $450 тысяч.

Ричард Брэнсон совершил первый суборбитальный полет на ракетоплане Unity 11 июля. Полет продолжался час. Корабль вывел в космос самолет-носитель White Knight Two, Unity от него отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километров.

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет

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Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.Взлет состоялся около 17:30 с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.На борту корабля находились двое пилотов и четыре пассажира. На фото: основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон направляется на борт ракетоплана.Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километровПосле выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Экипаж провел в невесомости несколько минут.Полет продлился часРакетоплан Unity благополучно приземлился после пилотируемого суборбитального полета
Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.
Virgin Galactic Ричард Брэнсон Великобритания

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