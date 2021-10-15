Virgin Galactic отложила частные полеты в космос до конца 2022 года

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic Holdings Inc. сообщила, что отложила начало частных полетов в космос на конец 2022 года, чтобы доработать космические корабли.

Раньше предполагалось, что этот сервис будет запущен в третьем квартале 2022 года.

Компании пришлось провести расследование в отношении потенциального дефекта в одном из компонентов, предоставляемых поставщиком. Проблема решилась, но проверки заняли некоторое время, из-за чего запуск сервиса пришлось перенести.

Сейчас Virgin Galactic решила сосредоточиться на улучшении самолета, который будет доставлять космический корабль с экипажем и пассажирами на высоту около 14 тысяч метров и затем обеспечивать его старт в космос, и на улучшении самого космического корабля.

Перед началом полетов пассажиров компания планирует еще три испытательных полета с экипажем. Представитель Virgin Galactic отметил, что работа по улучшению корабля завершится до тестовых полетов, подчеркнув таким образом первостепенную роль безопасности для компании.

Ранее Virgin Galactic сообщала, что полет в космос будет стоить не менее $450 тысяч.

Ричард Брэнсон совершил первый суборбитальный полет на ракетоплане Unity 11 июля. Полет продолжался час. Корабль вывел в космос самолет-носитель White Knight Two, Unity от него отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километров.