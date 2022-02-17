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Amazon и Visa урегулировали спор из-за комиссий при покупках

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американские Amazon.com Inc, крупнейший в мире интернет-ритейлер, и Visa Inc, оператор платежной системы, достигли соглашения о размере комиссии, которая взимается при оплате покупок, сообщает MarketWatch.

Спор между компаниями возник из-за того, что Amazon считал комиссии, которые он платит Visa, завышенными. В качестве ответной меры интернет-ритейлер стал взимать сборы с покупателей в Австралии и Сингапуре. Кроме того, в ноябре 2021 года Amazon объявил, что планирует с начала 2022 года прекратить принимать кредитные карты Visa в Великобритании, но эта угроза оказалась нереализованной.

Visa заявляла, что размер комиссии соответствует рыночному уровню.

Теперь обе компании объявили, что "достигли глобального соглашения" по вопросу о комиссии. Amazon перестанет взимать с покупателей, использующих для оплаты Visa, дополнительную комиссию, сообщает сингапурское издание Business Times.

Amazon Visa

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