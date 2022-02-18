Минобороны РФ возвращает с учений еще один эшелон с танками ЗВО

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Очередной железнодорожный эшелон с техникой и подразделениями танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянной дислокации после учений, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров", - говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны РФ заявили, что эшелон направился в пункт постоянной дислокации в Нижегородскую область.

Российские военные в пятницу опубликовали видеокадры отправки очередного эшелона с танками и другой военной техникой. В сообщении пункт отправки не указан. Судя по видео, состав начал движение в темное время суток в заснеженной местности.

17 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что части и соединения Вооруженных сил РФ продолжают возвращение в пункты базирования после учений.

По словам Конашенкова, в пункты постоянной дислокации, в частности, возвращаются части Первой танковой армии ЗВО и части материально-технического обеспечения, которые провели учения в Курской и Брянской областях. Российские военные также сообщали о возвращении на базы подразделений, которые проводили учения в Крыму.

В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжает следить за обстановкой вокруг границы, заявил 17 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что НАТО испытывает проблемы с адекватной оценкой ситуации на границе России и Украины.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. В Москве не раз заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторых из них завершились, другие близки к завершению.