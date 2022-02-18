Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Минобороны РФ возвращает с учений еще один эшелон с танками ЗВО

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Очередной железнодорожный эшелон с техникой и подразделениями танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянной дислокации после учений, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров", - говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны РФ заявили, что эшелон направился в пункт постоянной дислокации в Нижегородскую область.

Российские военные в пятницу опубликовали видеокадры отправки очередного эшелона с танками и другой военной техникой. В сообщении пункт отправки не указан. Судя по видео, состав начал движение в темное время суток в заснеженной местности.

17 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что части и соединения Вооруженных сил РФ продолжают возвращение в пункты базирования после учений.

По словам Конашенкова, в пункты постоянной дислокации, в частности, возвращаются части Первой танковой армии ЗВО и части материально-технического обеспечения, которые провели учения в Курской и Брянской областях. Российские военные также сообщали о возвращении на базы подразделений, которые проводили учения в Крыму.

В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжает следить за обстановкой вокруг границы, заявил 17 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что НАТО испытывает проблемы с адекватной оценкой ситуации на границе России и Украины.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. В Москве не раз заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторых из них завершились, другие близки к завершению.

Минобороны РФ Белоруссия ЗВО

Новости

США сообщили о готовности встретиться с Лавровым в конце следующей недели

Великобритания готовится к шторму "Юнис"

США надеются, что РФ примет приглашение Блинкена встретиться с Лавровым в Женеве

В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Спасатели в Афганистане пытаются вызволить упавшего в колодец мальчика

Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний

Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний

Представители ЛНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских военных

Франция, ФРГ и еще четыре страны Европы призвали РФ не признавать ДНР и ЛНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });