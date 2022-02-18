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Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг вечером единогласно принял резолюцию в поддержку Киева, сообщает The Hill.

В миреСенаторы США рассматривают возможность принятия резолюции по ситуации вокруг УкраиныСенаторы США рассматривают возможность принятия резолюции по ситуации вокруг УкраиныЧитать подробнее

"Это была очень важная резолюция, которую мы приняли. Ее инициировали сенаторы Шахин (Жанна Шахин, демократ - ИФ) и Портман (Роб Портман, республиканец - ИФ), и она посылает очень сильный сигнал (...) о том, что сенат Соединенных Штатов, демократы и республиканцы (...) едины в защите Украины", - цитирует издание лидера большинства в сенате Чарльза Шумера.

Газета напоминает, что судьба резолюции была в подвешенном состоянии, так как ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол предупредил, что будет возражать против ее быстрого прохождения без внесения изменений в документ. Поскольку сенаторы хотели ускорить принятие резолюции, им требовалась поддержка всех 100 членов верхней палаты Конгресса.

Издание отмечает, что авторы резолюции внесли изменения. Они, в частности, уточнили, что резолюция, которая не имеет юридической силы, не должна рассматриваться как разрешение на применение военной силы против России или разрешение на ввод войск США на Украину.

Резолюция была принята из-за того, что сенаторы так и не смогли договориться по двухпартийному законопроекту по санкциям в отношении России, инициированному демократом Бобом Менендесом.

В то же время республиканцы в сенате во вторник обнародовали собственный законопроект о санкциях против России.

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