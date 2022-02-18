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C горящего парома у берегов Греции эвакуировали сотни человек

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Более 280 человек эвакуированы с парома на северо-западе Греции после того, как на нем произошел пожар. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Судно направлялось на юг Италии. По данным греческой береговой охраны, незначительные травмы при эвакуации получил один человек.

На пароме Euroferry Olympia находилось 237 человек и 51 член экипажа. После эвакуации их всех доставили на остров Корфу.

О причине возгорания пока не сообщается. Однако отмечается, что судно загорелось вскоре после того, как вышло из греческого порта в городе Игуменица.

На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, что пожар охватил практически весь паром, над ним поднимаются густые клубы дыма.

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