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Более десяти человек пропали без вести после пожара на пароме вблизи Греции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - После пожара на пароме Euroferry Olympia на северо-западе Греции 11 человек считаются пропавшими без вести, сообщает "Би-би-си".

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По ее данным, в течение дня официальные лица пытались выяснить, сколько людей смогли покинуть паром, когда капитан судна отдал приказ об эвакуации.

Греческая береговая охрана сообщила, что на пароме Euroferry Olympia находились 239 пассажиров и 51 член экипажа. По словам губернатора Ионических островов Роди Краца-Цагаропулу, большинство пассажиров были гражданами Италии, а члены экипажа были греками и итальянцами.

Причина возгорания пока остается невыясненной. Однако отмечается, что судно загорелось вскоре после того, как вышло из греческого порта в городе Игуменица.

На видео "Би-би-си" видно, что пожар охватил практически весь паром, над ним поднимаются густые клубы дыма.

Греция Euroferry Olympia

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