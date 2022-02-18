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Лукашенко заявил, что ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ни белорусам, ни россиянам война не нужна, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в пятницу в Москве.

"Учитывая остроту ситуации, мы с президентом (России - ИФ) много внимания уделили именно этой проблематике, обсудили наши возможные совместные действия как ответ на агрессивное поведение западных партнеров. Еще раз хочу подчеркнуть, никто не хочет не просто войны, но даже обострения ситуации и каких-то конфликтов. Нам это не надо - ни русским, ни белорусам, ни россиянам", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин

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