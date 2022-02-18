Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где в пятницу запланированы его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика", - отметили в пресс-службе.

Накануне Лукашенко в ходе посещения одного из военных полигонов, на котором проводятся белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" сообщил, что обсудит в пятницу с президентом России дальнейшие действия совместной группировки войск, сроки вывода российских войск из Белоруссии. По его словам, войска будут находиться в республике столько, сколько нужно.

"Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - заявил Лукашенко.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводится совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей Вооруженных сил Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и Запада. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск вблизи украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.