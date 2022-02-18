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Россию вряд ли сразу отключат от SWIFT в случае нападения на Украину

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Отключение России от системы SWIFT вряд ли войдет в первоначальный пакет санкций, который США и их союзники готовят на случай нападения РФ на Украину, заявил замсоветника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.

"Конечно, мы рассматриваем все варианты. Однако, скорее всего, мер, касающихся SWIFT, не будет в первоначальном пакете санкций", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кроме того, по словам Сингха, разрабатываемые в США санкции не нацелены на ограничение российских поставок энергоносителей другим странам.

"Меры не нацелены на то, чтобы поставить под угрозу российские поставки энергоносителей за рубеж", - заявил он.

Сингх заверил, что в любом случае санкции будут предусматривать "другие мощные меры".

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

США Россия Украина

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