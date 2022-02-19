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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:50Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 421 565 993+1 871 070

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 421,5 млн

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 421 млн 589 тыс. 757, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 873 тыс. 441 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. В Штатах выявлено 78 млн 423 тыс. 998 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 934 370. В Индии зарегистрировали 42 млн 802 тыс. 505 случаев заражения, умерли 511 230 пациентов. В Бразилии зафиксировали28 млн 72 тыс. 238 случаев болезни, скончались 643 340 пациентов.

По данным Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 756,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 868 человек, Индии - 365, Бразилии - 2 991.

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