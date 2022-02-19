Украинские военные сообщили о 19 обстрелах в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-центр Операции украинских объединенных сил (ООС) сообщил о 19 обстрелах, совершенных противостоящей стороной в Донбассе, и гибели одного украинского военного.

По информации штаба, противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлана-10", с пересечением линии столкновения, сообщил украинский штаб.

В свою очередь украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что два ее сотрудника пострадали в результате обстрелов в районе проведения Операции объединенных сил со стороны неподконтрольных Украине территорий.

По информации пресс-службы ГСЧС, было произведено 74 обстрела по 39 населенных пунктам. В Донецкой области повреждено 9 жилых домов, в Луганской области - два жилых дома и одно административное здание, информирует пресс-служба.

Ранее представители самопровозглашенной ЛНР сообщили об обстрелах восьми населенных пунктов с украинской стороны.

По данным властей самопровозглашенной ДНР, по территории республики за сутки было выпущено около 600 снарядов.