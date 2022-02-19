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Поезд с жителями ЛНР направился в Россию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд с эвакуируемыми жителями самопровозглашенной Луганской народной республики направился из Луганска в Российскую Федерацию, передает корреспондент "Интерфакса".

По данным властей ЛНР, поезд доставит на территорию РФ около 650 человек.

Как сообщал премьер-министр ЛНР Сергей Козлов, власти республики продолжат направлять поезда из Луганска в Российскую Федерацию в рамках эвакуации жителей самопровозглашенной республики.

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