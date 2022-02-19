Группа журналистов и наблюдателей попала под обстрел в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Под обстрел в поселке Васильевка в Донбассе попала группа журналистов и наблюдателей представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам в субботу.

По его словам, наблюдатели и журналисты фиксировали последствия атаки на Васильевскую насосную станцию (Ясиноватский район).

Басурин добавил, что для корректировки обстрела украинской армией был задействован беспилотник.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.