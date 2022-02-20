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В Белоруссии задержали 10 координаторов и исполнителей срыва референдума

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали около 10 координаторов и исполнителей срыва предстоящего референдума, заявили в Следственном комитете страны.

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"В настоящее время задержаны порядка 10 координаторов и исполнителей из различных регионов страны. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Он пояснил, что в СК Белоруссии из Комитета государственной безопасности поступили материалы по факту совершения группой лиц экстремистских действий, выразившихся в попытке оказать незаконное воздействие на членов избирательных комиссий.

"Материалам дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело", - заявил Кабакович.

Ранее КГБ Белоруссии объявил о раскрытии группы лиц, планировавших сорвать проведение референдума в стране. По данным ведомства, их финансировали из-за рубежа.

Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии пройдет 22-26 февраля.

Белоруссия СК Белоруссии

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