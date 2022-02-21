Лукашенко заявил, что готов первым пойти на войну ради защиты Отечества

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности первым пойти на войну, если это надо будет для защиты Отечества.

"Нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если... (надо будет - ИФ), я всегда народу открыто это говорю, мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше Отечество", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Президент назвал обстановку в Европе "психозом разжигания войны". Белоруссия, по его словам, оказалась в эпицентре данных событий.

По словам Лукашенко, в ходе учений (совместные военные учения России и Белоруссии - ИФ) он попытался донести до журналистов, насколько страшна война, к каким лишениям она может привести.

"Вот на учениях мы были, и как раз к концу этих учений (...) жуткая разразилась погода - ливень, мокрый снег, страшный ветер. Все замерзли, стоят, дрожат. Ну, я думаю, подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали, и иностранцы, и мы, что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я у них спросил: "Ну теперь вы поняли, что война - это страшно, еще хуже будет, чем сейчас? А мы ведь привыкли к хорошим условиям", - сказал президент.