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Рубль и акции частично отыграли падение после признания Россией ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции частично отыграли предыдущее сильное падение после подписания официальных документов о признании независимости ДНР и ЛНР, рынки отскакивают на фоне снятия неопределенности.

В частности, доллар США, локально превышавший отметку 80 руб./$1, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании независимости ДНР и ЛНР, снизился более чем на 1,3 рубля - до 78,7 руб./$1, курс евро при этом опустился почти на 1,5 рубля - с отметки 90,5 руб./EUR1 до 89 руб./EUR1. Но даже после этой коррекции доллар и евро находились в плюсе на 1,4-1,5 рубля по отношению к закрытию пятницы.

В свою очередь индекс МосБиржи к 22:45 МСК составил 2997,47 пункта (-11,67%), в то время как на пике падения потери фондового индикатора в ходе вечерней торговой сессии превышали 17%; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 17,5%.

Подешевели акции "Интер РАО" (-17,5%), Сбербанка (-17,4%, "префы" снизились в цене на 16,2%), АФК "Система" (-16%), "МТС" (-15,8%), "Аэрофлота" (-14,5%), "Сургутнефтегаза" (-14,4%), "Яндекса" (-13,9%), ВТБ (-13,3%), "Татнефти" (-13,1%), "Магнита" (-13,1%), расписки OZON (-12,9%), акции "Газпрома" (-12,8%), "ММК" (-12,3%), "Роснефти" (-11,4%), "НОВАТЭКа" (-11,4%), "Русала" (-11,1%), "АЛРОСА" (-10,8%), "Газпром нефти" (-10,3%), "РусГидро" (-10,1%), Polymetal (-9,5%), "ЛУКОЙЛа" (-9,2%), "НЛМК" (-9%), "Московской биржи" (-8,8%), "Полюса" (-8%), "Норникеля" (-7,8%), "Северстали" (-6,9%), расписки TCS Group Holding (-2,6%).

Вместе с тем аналитики не исключают, что это всего лишь локальный отскок после сильного предыдущего падения на фоне снятия неопределенности по поводу признания или непризнания независимости ДНР и ЛНР. Теперь основные риски для всех российских активов будут лежать в плоскости новых антироссийских санкций, которые, как ожидается, могут быть объявлены США и Европой уже в самое ближайшее время.

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