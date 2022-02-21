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ЕС твердо и решительно ответит на признание Россией ДНР и ЛНР

ЕС твердо и решительно ответит на признание Россией ДНР и ЛНР
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе заявили, что решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является нарушением международного права, и обещают решительную реакцию на этот шаг.

"Признание двух сепаратистских регионов на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС со своими партнерами будет реагировать с "твердостью и решительностью".

Такой же текст в своем твиттере в понедельник опубликовал и глава Евросовета Шарль Мишель.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.

Украина ЕС ДНР ЛНР Россия

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