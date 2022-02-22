В ДНР не увидели необходимости ввода регулярных частей РФ в республику

Россия может защитить республику одним заявлением о гарантиях безопасности, заявили в народной милиции ДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия может обеспечить безопасность республик Донбасса, в том числе и воздушного пространства, не вводя свои силы на их территорию, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Системы ПВО и с российской стороны могут закрыть над нами небо, здесь летать никто не будет, не вводя сюда никаких воинских подразделений", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Представитель народной милиции ДНР отметил также, что одним заявлением о гарантиях безопасности РФ может защитить население этой территории.

"Заявление о том, что РФ берет на себя обязательство сохранить жизнь и здоровье гражданского населения, иногда этого может быть и достаточно без привлечения именно регулярных воинских частей", - подчеркнул Басурин.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.