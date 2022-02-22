Швеция пригрозила РФ "мощными" ответными мерами на признание ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Меры Евросоюза в ответ на решение России признать независимость ДНР и ЛНР "будут мощными", у стран блока нет разногласий на этот счет, заявила во вторник премьер Швеции Магдалена Андерссон.

"То, что Россия сделала, неприемлемо. И ответ от Европейского союза по части санкций будет предельно ясным", - заявила на пресс-конференции Андерссон.

Как сообщает агентство Bloomberg, премьер Швеции отметила, что ответные меры ЕС "будут мощными". Кроме того, по ее словам, среди стран ЕС "сохраняется единство" по вопросу введения санкций.

Как ожидается, во вторник главы МИД стран ЕС в ходе срочного заседания неформального совета примут решение по поводу "европейского ответа" России на признание независимости ДНР и ЛНР. Речь идет об экстренных мерах.

"Очевидно, что этот ответ будет иметь форму санкций, содержание которых министры обсудят на основании моего предложения", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, напомнив, что в Евросоюзе принятие санкций входит в компетенцию совета ЕС. "И я уверен, что его примут единогласно", - сказал он.

Боррель отметил, что во вторник утром шла подготовка соответствующего текста, во второй половине дня Совет ЕС примет решение по санкциям. При этом, уточнил он, это не означает, что во вторник будут приняты все решения. Пока речь только о срочных мерах.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель осудили решение РФ признать ДНР и ЛНР и обещали ввести санкции.