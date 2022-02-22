Берлин заявил о невозможности принять признание Россией ДНР и ЛНР
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и европейское сообщество не смогут согласиться с признанием Россией независимости самопровозглашенных украинских регионов ЛНР и ДНР.
"Мы не сможем принять это признание и согласиться с ним", - сказал он журналистам в Берлине во вторник.
Накануне Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, Госдума на заседании во вторник ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.