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Берлин заявил о невозможности принять признание Россией ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и европейское сообщество не смогут согласиться с признанием Россией независимости самопровозглашенных украинских регионов ЛНР и ДНР.

"Мы не сможем принять это признание и согласиться с ним", - сказал он журналистам в Берлине во вторник.

Накануне Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Госдума на заседании во вторник ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Германия Олаф Шольц ДНР ЛНР

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