Ирак и Нигерия не увидели необходимости наращивать добычу нефти

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ирак и Нигерия, входящие в ОПЕК, не видят необходимости в наращивании добычи нефти, стоимость которой приближается к $100 за баррель на фоне эскалации конфликта вокруг Украины.

"Спрос и предложение на нефтяном рынке сбалансированы в настоящее время", - заявил министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар в кулуарах газового саммита, проходящего в Дохе.

Страны ОПЕК+ примут решение относительно дальнейших уровней добычи на мартовском заседании, сказал министр, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Тем временем, министр нефти Нигерии Тимипре Сильва отметил, что переговоры по иранской ядерной программе близятся к завершению, и достижение соглашения принесет облегчение рынку. "Мы ожидаем, что мировой объем добычи вырастет, если соглашение по Ирану будет достигнуто, поскольку в этом случае страна увеличит производство", - заявил министр.

Как сообщалось, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, он поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках.

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 по Москве во вторник составляет $98,06 за баррель, что на $2,67 (2,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $99,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,42 за баррель, что на $3,35 (3,68%) выше итогового значения предыдущей сессии.