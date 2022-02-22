В Кремле допустили налаживание отношений с Украиной

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Разрыв дипломатических отношений РФ и Украины обернется дополнительными проблемами в налаживании двусторонних связей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их (отношения с Украиной - ИФ) когда-то надо налаживать", - добавил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать, Песков сказал: "Ничего невозможного нет".

"Если занимать ответственную позицию, если относиться с уважением друг к другу, если держать слово, если выполнять обязательства, если не нападать на собственных граждан, то все возможно", - сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.