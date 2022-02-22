МИД РФ заявил об отсутствии планов разрывать дипотношения с Украиной

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор", - сказал Руденко журналистам.

По его словам, "это будет решение Киева".

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ", - сказал Зеленский на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник.

Зеленский заявил, что "признанием так называемых ЛНР/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства - резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года".