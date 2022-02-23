Что случилось этой ночью: среда, 23 февраля

Антироссийские санкции США и Евросоюза, взрыв в Донецке, указ Зеленского о призыве резервистов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден заявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против РФ за ДНР и ЛНР. В частности, блокирующие санкции затронут ВЭБ и Промсвязьбанк, также США начнут вводить ограничения против российских элит и их родственников. Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований. Главы МИД стран ЕС также договорились по первому пакету санкций в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Ограничения затронут 351 депутата Госдумы, несколько банков, 27 физических и юридически лиц.

- Bloomberg сообщил, что США готовы вводить санкции против Сбербанка и ВТБ. Источник агентства рассказал, что Вашингтон при необходимости введет ограничения в отношении этих организаций. По его словам, "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".

- В Донецке раздался мощный взрыв. Инцидент произошел рядом с редакционным корпусом телецентра. Взрыв был похож на детонацию самодельного взрывного устройства, пострадавших в его результате не было.

- Зеленский издал указ о призыве резервистов. "Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - сказал он в видеообращении во вторник вечером. Зеленский отметил, что "на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации".