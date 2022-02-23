Украинская армия призовет 36 тысяч резервистов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается в среду, 23 февраля, сообщает командование Сухопутных войск ВСУ. В Совете национальной безопасности и обороны Украины уточнили, что число резервистов составляет 36 тысяч человек.

"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы - 1 год", - указывается в сообщении в фейсбуке.

В командовании уточнили, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

"За призванными резервистами, согласно закону Украины, будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата", - подчеркивается в сообщении.

Позже в среду секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что количество резервистов составляет 36 тысяч человек.

"Это в подавляющем большинстве люди, которые прошли фронт, они понимают, о чем идет речь, в зависимости от того, где будет при необходимости их использование, это вопрос военных, они принимают решения, где будут использоваться те или иные военнослужащие", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

Решения о всеобщей мобилизации на Украине нет, уточнил он.

Как сообщалось, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. По словам президента, в ближайшее время также будет проведен учебный сбор резервистов системы территориальной обороны.

Согласно приказу президента Украины, резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части, по телефонному звонку или получив повестку. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Резервисты первой очереди оперативного резерва - это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождение службы в военном резерве, и получили определенную военную учетную специальность.