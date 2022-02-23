В полиции Украины заявили о росте спроса на боеприпасы к личному оружию

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Заметного увеличения продаж разрешенного на Украине охотничьего и спортивного оружия нет, однако граждане начали больше покупать боеприпасы, отмечают в Национальной полиции Украины.

"По информации основных поставщиков оружия и боеприпасов... и по нашей информации, тем разрешениям, которые выдаем, для сравнения: в феврале прошлого года продано меньше 10 тысяч единиц, в феврале этого года эта цифра - 10 300. То есть, нет значительного увеличения количества проданного оружия", - сказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич на брифинге в среду в Киеве.

Говоря о боеприпасах, он отметил со ссылкой на данные магазинов, что "люди действительно скупают". "Это хороший месседж, потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы", - сказал замглавы Нацполиции.

Он напомнил, что на Украине легализовано охотничье и спортивное оружие.

"Это очень важно: в Украине легализовано оружие, разрешено пользоваться определенной категории людей, в большей степени это охотничье оружие. Количество оружия, которое находится законно на руках украинцев - это 1 млн 200 тысяч единиц. Количество собственников охотничьего или спортивного оружия - 709 тысяч человек, еще 250 тысяч - собственники травматического оружия", - сообщил он.

Также, по его словам, будет упрощена процедура получения разрешения на оружие для членов добровольческих формирований территориальных громад. "Если член добровольческого формирования в соответствии с законом о национальном сопротивлении будут предъявлять удостоверение, процесс будет ускорен максимально. Мы будем содействовать получению разрешения на получение и хранение охотничьего оружия", - отметил Фацевич.

"Вопрос короткоствольного оружия будет решаться в рамках законов Украины", - добавил Фацевич.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. По словам президента, в ближайшее время также будет проведен учебный сбор резервистов системы территориальной обороны.