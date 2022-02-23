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Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля

Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Фото: Виталий Залесский/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения с полуночи 24 февраля на 30 суток в 22 областях Украины (всех, кроме Донецкой и Луганской) и Киеве.

За соответствующий законопроект №7108 в целом на заседании в среду проголосовали 335 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента.

Как сообщалось, указ обязывает глав областных и Киевской госадминистраций создать оперативные штабы для координации действий по введению и обеспечению правового режима чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение предусматривает запрет проведения массовых собраний и забастовок, смены места проживания призывниками, военнообязанными и резервистами, работы любительских радиопередающих и радиоизлучающих устройств, а также изготовления информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку в стране.

Кроме того, предусмотрена эвакуация жителей из опасных для проживания мест, проверка документов у граждан.

При потребности может вводиться ограничение свободы перемещения, осмотр транспортных средств, помещений и личных вещей граждан, введение комендантского часа.

Согласно указу, Министерство иностранных дел Украины через генсека ООН уведомит другие государства об ограничения прав и свобод, являющиеся отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о пределах этих отклонений и причины принятия такого решения.

Украина Верховная Рада Владимир Зеленский

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