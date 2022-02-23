Президенты Украины, Литвы и Польши призвали РФ воздержаться от военных действий

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Украины, Литвы и Польши приняли совместное заявление, в котором содержится призыв к России воздержаться от военных действий на украинской территории и провести деэскалацию.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, авторы заявления осудили решение РФ признать независимость ЛНР и ДНР, квалифицировав это как "грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права, в частности, устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года".

Согласно заявлению, РФ "сознательно в одностороннем порядке вышла из минских договоренностей и несет полную ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации безопасности на местах".

Президенты подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в признанных миром границах.

Они призвали международное сообщество принять решительные и далеко идущие шаги в ответ на действия РФ, в том числе быстрое введение пакета санкций, включая меры по "Северному потоку 2".

"Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская республика и республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели", - говорится в заявлении.