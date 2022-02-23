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Глава Минобороны Украины сообщил о получении ПЗРК Stinger из Латвии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что на Украину прибыла поставка оборонного снаряжения для Вооруженных сил из Латвии, в том числе Stingers.

"Птицы из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок - Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры! И, конечно, персональная благодарность Министру обороны Латвии Артису Пабриксу и нашим посольствам", - написал Резников в Facebook в среду вечером.

Он добавил, что весь мир понимает, что "безопасность Европы зависит от укрепления оборонных возможностей Украины!"

Украина Алексей Резников Латвия

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