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Из Сирии вывезли 14 российских детей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Из Сирии в Россию в четверг возвращены 14 российских детей, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Сегодня в результате трехдневного визита на территорию Сирии, а также ряда ранее достигнутых договоренностей, сотрудниками аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в Россию возвращены 14 детей в возрасте от 3 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Девять детей вывезены из лагерей беженцев в Заевфратье, пятеро - из приютов Дамаска, отмечается в сообщении. Дети размещены в одной из московских клиник, после медобследования их передадут родственникам.

"(...) Для идентификации российских детей и подтверждения их гражданства взяты пробы и проведены ДНК-тесты, подготовлены необходимые пакеты документов на каждого ребенка для законного возвращения их в родственные семьи, проживающие в России", - добавили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

В конце 2021 года детский омбудсмен Мария Львова-Белова провела переговоры о продолжении вывоза российских детей из Сирии с президентом республики Башаром Асадом и представителем курдской стороны Абдулькаримом Омаром, информирует пресс-служба.

По данным аппарата омбудсмена, с декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке возвращено 364 российских ребенка, также уже подготовлены документы еще для 128 детей. При этом еще около 1,5 тыс. дел остается в базе детей, разыскиваемых российскими гражданами в ближневосточном регионе. 23 декабря Львова-Белова сообщила, что с 2018 года на тот момент из Сирии было возвращено 228 российских детей, еще для 140 детей были подготовлены документы.

Сирия Россия Мария Львова-Белова

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