Совбез ООН проведет экстренное заседание утром 24 февраля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций пройдет по просьбе Украины в четверг вечером, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, встреча запланирована на 21:30 по времени Нью-Йорка (5:30 по Москве).

Ожидается, что заседание пройдет в открытом режиме. Ранее сообщалось, что Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением ДНР и ЛНР к России о военной помощи.