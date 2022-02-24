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Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением ДНР и ЛНР к РФ

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением ДНР и ЛНР к РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Фото: John Minchillo/AP/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением глав ДНР и ЛНР к России о военной помощи, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью", - написал Кулеба в своем твиттер в ночь на четверг.

Ранее Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Украина Совбез ООН

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