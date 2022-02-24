ЕС счел обращение ДНР и ЛНР к РФ за помощью "дополнительным опасным шагом"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обращение ДНР и ЛНР за помощью России "поставит под угрозу тысячи жизней".

"Обращение за помощью к Москве со стороны отделившихся регионов (...) означает дополнительный очень опасный шаг против суверенитета Украины, который подвергнет риску тысячи жизней", - написал Боррель в своем твиттере.

Он отметил, что ЕС настоятельно призывает Россию воздержаться от любых дальнейших эскалационных действий.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.