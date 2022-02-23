Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Украины

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина, - сказал он. - Главы упомянутых республики от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств".

"В обращениях подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию. В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения в том числе детей. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе", - процитировал Песков текст писем.

"Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта", - говорится в обращениях на имя Путина.

"Учитывая вышеизложенное, главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", - заявил Песков.

Украина ДНР ЛНР ВСУ Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Минфин США распорядился ко 2 марта прекратить операции с "Северным потоком 2"

Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля

Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля

Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел в пригороде Донецка

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам

Глава Минцифры Украины заявил о новой DDOS-атаке на свою страну

Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

WSJ узнала о планах ЕС ввести санкции в отношении Шойгу, Вайно, Захаровой, Шувалова

Над посольством РФ в Киеве спустили флаг

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });