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В ЛНР зафиксировали 177 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки

Погиб один человек

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 177 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 177 обстрелов по 26 населенным пунктам республики", - говорится в сообщении СЦКК.

"Погиб один защитник республики в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое", - сообщили в центре.

Кроме того, по данным центра, в результате прямого попадания сгорело жилое домостроение в населенном пункте Паньковка, в результате повреждения воздушной линии электропередач без электроснабжения осталась тысяча человек в населенных пунктах Донецкий и Голубовское, в Славяносербском районе по аналогичной причине без электричества остались 10 тыс. человек.

ЛНР СЦКК ВСУ Украина

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