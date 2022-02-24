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Несколько бойцов народной милиции ЛНР были ранены в столкновении с ВСУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ранее в ходе столкновения с украинской армией в ЛНР были ранены несколько бойцов народной милиции ЛНР, сообщает корреспондент в эфире телеканала "Россия - 24" в четверг.

"Сейчас идет бой в ближайшей деревне, судя по всему, украинские подразделения смогли зайти в населенный пункт, используя стрелковые оружия, среди бойцов народной милиции ЛНР есть раненые, несколько санитарных машин уже проследовали в сторону Луганска, начала работать артиллерия луганских военных, артиллеристам удалось подавить отбой точки и не допустить дальнейшего прорыва и форсирование Северского Донца", - сказал корреспондент в эфире телеканала.

Он добавил, что "уже через полчаса к месту прорыва были переброшены танки, начала бить артиллерия Народной милиции ЛНР, бой затих, сейчас в сопровождении бойцов народной милиции двигаемся к одной из высот, в результате тяжелого боя украинских диверсантов бойцам ЛНР удалось сбросить, группы украинских военных не смогли закрепиться на господствующих высотах здесь"

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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