Премьер Польши призвал ЕС ввести максимально жесткие санкции против РФ
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Европейский Совет должен одобрить максимально жесткие санкции против РФ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы должны немедленно реагировать на агрессию России в отношении Украины. Европа и свободный мир должны остановить Путина. Сегодняшний Европейский Совет должен одобрить максимально жесткие санкции. Наша поддержка Украины должна быть реальной", - написал Моравецкий в твиттере в четверг.