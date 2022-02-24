Правительство Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии обратится к парламенту страны с запросом о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине, заявила президент Молдавии Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности.

"Россия допустила грубое нарушение норм международного права", - сказала она.

В Молдавии соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы разработать меры по управлению кризиса.

Подразделения полиции будут патрулировать в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций, добавила Санду.

Она призвала граждан Молдавии, находящихся на Украине, в срочном порядке вернуться домой.

"Все КПП на молдавско-украинской границе работают, там делегированы дополнительные подразделения, чтобы упростить въезд в Молдавию. Сегодня утром несколько украинских авиарейсов приземлились в Кишинев. Мы окажем помощь всем нуждающимся. Также будем помогать беженцам, Молдавия готова принять несколько десятков тысяч человек из Украины. Есть разные сценарии на случай увеличения количества беженцев", - заявила Санду.

Она призвала граждан проявить терпимость и спокойствие, подчеркнув, что "все госучреждения будут работать в режим повышенной готовности".

Ранее пресс-служба Западного военного округа России сообщила, что в Приднестровье прошла тренировка миротворческих мотострелковых подразделений со стрельбой.