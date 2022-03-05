Кишинев выразил готовность продолжать диалог с Приднестровьем

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Руководство Молдавии готово продолжить переговоры с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) и решить все проблемы только путем диалога, сообщило Бюро по реинтеграции при правительстве страны.

"Кишинев по-прежнему открыт для конструктивного диалога во всех существующих переговорных форматах и готов решить все оставшиеся проблемы для реинтеграции Молдавии только путем диалога", - говорится в сообщении.

Так Кишинев отреагировал на заявление Приднестровья об отказе от переговоров "по параметрам совместного сосуществования" в связи с подачей Кишиневом заявления о вступлении в Европейский союз.

"Считаем, что наши совместные усилия должны быть направлены на укрепление доверия между двумя берегами Днестра. Приднестровский регион - прямой бенефициар многих программ помощи и содействия, которые предлагает Евросоюз. Эти программы будут расширяться и приносить пользу всем жителям страны", - отмечается в нем.

В МИД непризнанной ПМР заявили накануне, что "с пониманием относится к решению молдавских властей, однако Приднестровье в ЕС не стремится".

Приднестровский МИД призвал ООН, ОБСЕ и других посредников и наблюдателей в переговорном процессе признать независимость Приднестровья и установить с регионом дипломатические отношения.