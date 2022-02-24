Боррель предупредил, что РФ может столкнуться с "беспрецедентной изоляцией"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Москва может столкнуться с "беспрецедентной изоляцией" в связи с военной операцией в Донбассе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг.

"Как высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза, я буду на связи с нашими партнерами по всему миру, чтобы убедиться в том, что международное сообщество полностью осознает серьезность ситуации, а также чтобы решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение", - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

"Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией", - добавил Боррель.

В другом заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном Советом ЕС, Боррель отметил, что Брюссель ответит Москве "самым решительным образом". Он напомнил, что позднее в четверг пройдет встреча Евросовета, в ходе которой лидеры "согласуют и предоставят политическое руководство по принятию наиболее жесткого пакета санкций, который ЕС когда-либо вводил".

"Ответ ЕС включит как секторальные ограничительные меры, так и меры в отношении отдельных лиц, полностью координируемые с нашими трансатлантическими партнерами и партнерами-единомышленниками", - говорится в заявлении Борреля.

Он подчеркнул, что ЕС призывает международное сообщество "потребовать от России незамедлительно положить конец агрессии, которая ставит под угрозу международный мир и безопасность в глобальном масштабе".

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.