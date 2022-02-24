Джонсон призвал лидеров стран НАТО срочно собраться

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Британский премьер Борис Джонсон выступил в четверг с призывом срочно созвать встречу стран НАТО на высшем уровне.

"Я призываю лидеров стран НАТО собраться как можно скорее", - написал он в твиттере. "Я также поговорю с коллегами по "группе семи" - отметил он.

В четверг, как ожидается, пройдет срочное заседание постпредов НАТО, в ходе которого обсудят российско-украинский вопрос.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Минобороны РФ заявило, что не применяет ракеты, авиацию и артиллерию против городов Украины, а только выводит из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины.