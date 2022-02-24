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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

В ЛНР заявили об уничтожении 21 единицы техники ВСУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения Народной милиции Луганской народной республики уничтожили, по уточненным данным, 21 единицу техники, три минометных взвода и до двух рот личного состава ВСУ в результате ударов по позициям Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"В результате атак Народной милиции поражено (...) два танка, восемь БМП, два БТР, девять автомобилей, три минометных взвода и до двух рот личного состава", - сообщил Филипоненко журналистам в четверг.

Он также напомнил, что ранее в четверг в результате ударов Народной милиции уничтожены 72 военных объекта ВСУ, а также два самолета Су-24, один беспилотник турецкого производства "Bayraktar TB2" и один беспилотник типа "Крыло".

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