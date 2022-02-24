В Польше объявили о повышении степени готовности армии на востоке страны

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Мариуш Блащак в четверг сообщил о повышении степени боеготовности войска польского и сил территориальной обороны (резервисты).

"В отдельных подразделениях введен очередной уровень готовности", - написал он в твиттере, отметив, что "армия уже на протяжении нескольких недель находится в состоянии повышенной готовности в связи с напряженной ситуацией на Украине".

По словам Блащака, в частности отозваны решения об увольнительных для военнослужащих, а также об их направлениях в служебные командировки.

"Солдаты бригад территориальной обороны Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств (на востоке страны - ИФ) могут быть призваны в расположение частей в срок менее, чем шесть часов. Служащие других бригад территориальной обороны могут быть призваны в срок менее, чем 12 часов", - сообщается на сайте Сил территориальной обороны Польши.

"Сообщение о незамедлительной явке получили и служащие подразделения сил территориальной обороны по противодействию в киберпространстве", - отмечается в сообщении.