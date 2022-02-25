Мишустин встретился с белорусским премьер-министром в Нур-Султане

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным в Нур-Султане заверил своего российского коллегу, что западные рубежи Союзного государства находятся под надежной охраной белорусских вооруженных сил.

"Президент нашей страны, проводя совещание с силовым блоком, сказал, что принято решение в рамках союзнических обязательств между РФ и Белоруссией в силу того, что на восточном фланге НАТО идут непрекращающиеся накопления сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах Союзного государства. И как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата", - сказал Головченко на встрече с Мишустиным "на полях" Межправсовета ЕврАзЭс.

Российский премьер в свою очередь заявил, что Западу не нравится интеграция РФ со своими соседями в рамках ЕврАзЭс и Союзного государства с Белоруссией и он пытается этому помешать. Мишустин подчеркнул, что Москва искренне дорожит "союзническими, братскими отношениями" с Минском.

"Наша встреча в Нур-Султане нацелена на то, чтобы укреплять наши интеграционные связи в формате ЕврАзЭс, обеспечивать рост товарно-экономического сотрудничества в интересах народов наших государств. Ну и, конечно, это не всем нравится: страны Запада пытаются нас разобщить, помешать. Но здесь своим присутствием мы как раз в это сложнее время говорим всем, что мы вместе. Оценки текущей ситуации подробно дал президент России, четко обозначил задачи нашей страны и характеристику сегодняшней ситуации", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что в 2021 году взаимный оборот двух государств вырос более чем на 34% и составил $38,5 млрд.

"Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии. У нас работает около 2400 компаний с российским участием, и это число растёт. Реализуются крупные совместные проекты. Очень важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса наших стран, запускать новые проекты. Успешно реализуется и проект строительства Белоруской АЭС. Здесь открывается новые возможности и в других сфера мирного атома. В первую очередь, я имею в виду создание Центра ядерных исследований и технологий на базе российского исследовательского реактора", - сказал Мишустин.

В свою очередь, Головченко, говоря о двусторонних связях, напомнил о постоянно действующей группе на уровне вице-премьеров, которая рассматривает актуальные вопросы взаимодействия, возникающих "часто и во многом в результате навязанных извне сложностей".

Кроме того, Мишустин пожелал Головченко успешного проведения референдума по проекту новой конституции в Белоруссии.