Испания вывозит с Украины желающих уехать испанцев и сотрудников посольства

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Желающие покинуть Украину испанцы в сопровождении сотрудников испанского посольства в пятницу будут выведены с территории страны. Об этом сообщил в пятницу в интервью испанской радиостанции СОРЕ министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, испанские власти предоставят отъезжающим сопровождение.

Ожидается, что в пятницу Украину покинут несколько десятков человек, в том числе и испанский посол на Украине Сильвия Кортес.