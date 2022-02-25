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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Россию предупредили о росте изоляции после решения закрыть небо для британских самолетов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Решение РФ закрыть воздушное пространство для британских самолетов приведёт к ещё большей изоляции России, нанесёт ущерб ее экономике, заявили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве Британии в Москве.

"Департамент транспорта Великобритании находится в контакте с авиакомпаниями, чтобы помочь им сгладить любые риски, связанные с решением российских властей. Данное решение властей России - это очередной шаг, который еще больше изолирует Россию от международной системы и нанесет ущерб экономике страны", - заявили в британской дипмиссии.

Ранее в пятницу Росавиация сообщила, что РФ закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании.

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