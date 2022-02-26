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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Запуск спутников Galileo с космодрома Куру может быть отложен

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Запуск навигационных спутников Galileo, запланированный на апрель с космодрома Куру, скорее всего будет отложен, сообщил глава компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"По всей видимости он будет отложен", - сказал Лоскутов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Также он отметил, что стартовая площадка для ракет "Союз" на этом космодроме может быть законсервирована.

Ране стало известно, что "Роскосмос" отзывает своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и приостанавливает запуски ракет "Союз" с этой площадки в ответ на санкции Евросоюза.

По данным "Роскосмоса", в настоящее время прорабатывается вопрос о выезде 87 граждан РФ из Французской Гвианы. Речь идёт о сотрудниках НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудниках РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

Главкосмос Дмитрий Лоскутов Galileo

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