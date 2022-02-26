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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения
Последствия обстрела в Донецке. Осколки ракеты ТРК "Точка-У" у нефтебазы на улице Нефтяной в Кировском районе
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Донецк отключён полностью от горячего водоснабжения из-за обстрелов, сообщает мэр города Донецк Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.

"С целью подбора уровня воды в водозаборные узлы принято решение временно отключить горячее водоснабжение в городе Донецке с 14:00 26 февраля до особого распоряжения на всех котельных и ТП города", - написал Кулемзин в субботу в своих соцсетях.

Ранее в пятницу в Донецке заявили об отключении из-за обстрелов основной насосной станции.

21 февраля город остался без холодной воды из-за обстрела фильтровальной станции. Позже ее подачу возобновили, но сообщалось, что водопровод в Донецке по-прежнему работает с ограничениями.

Военная операция на Украине. Хроника

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Украина Россия ДНР Донецк Алексей Кулемзин

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